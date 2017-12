Thanks for your suggestions on the 2017 Top 70 Countdown for Q104 in our poll here!

Now listen for the best music of 2017 during¬†Q104’s Top 70 Countdown!

Listen all day on New Year’s Eve and all day New Year’s Day to listen for the results of the Countdown.

Sunday (12/31) from 10 am to 8 pm and Monday (1/1) from 6 am to 9 pm.

70. Cheap Thrills – Sia

69. Feels – Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean

68. The Cure – Lady Gaga

67. Handclap – Fitz & The Tantrums

66. Down – Marian Hill

65. I Feel It Coming – The Weeknd

64. Heathens – 21 Pilots

63. Sorry Not Sorry – Demi Lovato

62. Chained To The Rhythm – Katy Perry

61. 24K Magic – Bruno Mars

60. This Town – Niall Horan

59. Bad At Love – Halsey

58. The Greatest – Sia

57. Unsteady – X Ambassadors

56. This is What You Came For – Calvin Harris feat. Rihanna

55. Malibu – Miley Cyrus

54. Too Good at Goodbyes – Sam Smith

53. 1-800-273-8255 – Logic feat. Alessia Cara and Khalid

52. Water Under The Bridge – Adele

51. Thunder – Imagine Dragons

50. Treat You Better – Shawn Mendes

49. Wild Thoughts – DJ Khaled feat. Rihanna and Bryson Tiller

48. Take It All Back – Judah & The Lion

47. What Lovers Do – Maroon 5 feat. SZA

46. Paris – The Chainsmokers

45. Love So Soft – Kelly Clarkson

44. Side to Side – Ariana Grande feat. Nicki Minaj

43. Starboy – The Weeknd

42. Million Reasons – Lady Gaga

41. Play That Song – Train

40. Let Me Love You – DJ Snake feat. Justin Bieber

39. Praying – Kesha

38. Cold – Maroon 5 feat. Future

37. No Promises – Cheat Codes feat. Demi Lovato

36. Send My Love To You New Lover – Adele

35. Bad Things – Machine Gun Kelly feat. Camila Cabello

34. What About Us – P!nk

33. Castle on the Hill – Ed Sheeran

32. Mercy – Shawn Mendes

31. Wish I Knew You – The Revivalists

30. How Long – Charlie Puth

29. Love on the Brain – Rihanna

28. Feel It Still – Portugal. The Man

27. Closer – The Chainsmokers feat. Halsey

26. Look What You Made Me Do – Taylor Swift

25. Sign of the Times – Harry Styles

24. Issues – Julia Michaels

23. Havana – Camila Cabello

22. I’m The One – DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, and Lil’ Wayne

21. Perfect – Ed Sheeran

20. Now or Never – Halsey

19. …Ready For It? – Taylor Swift

18. Can’t Stop The Feeling – Justin Timberlake

17. Body Like A Back Road – Sam Hunt

16. Rockabye – Clean Bandit

15. Don’t Wanna Know – Maroon 5

14. Strip That Down – Liam Payne feat. Quavo

13. Despacito (Remix) – Luis Fonsi and Daddy Yankee feat. Justin Bieber

12. I Don’t Want To Live Forever – Zayn and Taylor Swift

11. It Ain’t Me – Kygo feat. Selena Gomez

10. Slow Hands – Niall Horan

9. Scars To Your Beautiful – Alessia Cara

8. Attention – Charlie Puth

7. Something Just Like This – The Chainsmokers and Coldplay

6. Stay – Zedd feat. Alessia Cara

5. Say You Won’t Let Go – James Arthur

4. There’s Nothing Holding Me Back – Shawn Mendes

3. That’s What I Like – Bruno Mars

2. Believer – Imagine Dragons

1. Shape of You – Ed Sheeran